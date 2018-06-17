ВИДЕО: В Москве таксист въехал в толпу людей на тротуаре

Трагедия произошла в дни проведения ЧМ по футболу.

На кадрах видеозаписи с камеры наблюдения видно, как такси резко сворачивает на тротуар, сбивает группу пешеходов и таранит их еще несколько метров. Водитель при этом пытается сбежать. Всего, по данным МВД, пострадали семь человек, пишет РБК.

Наезд автомобиля такси на пешеходов у Гостиного двора в центре Москвы попало в объектив дорожной камеры наблюдения. Видео поступило от источника в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как желтый автомобиль такси медленно движется по проезжей части, после чего резко сворачивает направо на тротуар, сбивает столбы, врезается в людей и таранит их. После этого из автомобиля вырывается водитель в черной одежде и пытается сбежать с места происшествия.

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 июня, около дома 5/2 по улице Ильинка. По данным полиции, в результате инцидента пострадали семь человек.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК сообщили о восьми пострадавших. Травмы получили двое мексиканцев. Посольство Мексики в Москве заверило, что состояние у них стабильное, дипломаты оказывают им необходимую помощь и поддержку.

По данным источников "РИА Новости" и ТАСС в экстренных службах столицы, среди пострадавших оказались также один гражданин Украины и двое россиян.

"РИА Новости" указывает также на то, что в результате аварии пострадали двое граждан Азербайджана.

За рулем автомобиля находился 28-летний гражданин Киргизии. Он задержан и в настоящее время находится в полиции.

Правоохранители завели по факту случившегося уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).