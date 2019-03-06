ВИДЕО: В Петрозаводске автобус столкнулся с легковушкой

ДТП произошло 6 марта на улице Антикайнена, сообщили в ДТП ПТЗ.

В 10.45 маршрутный автобус ПАЗ, объезжая впереди стоящий автомобиль, совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении транспортным средством.

Момент ДТП на ул. Антикайнена (у дома №30), в районе пересечения с проспектом Ленина зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.