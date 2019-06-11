ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль чуть ли не сбил собаку на пешеходном переходе

Инцидент произошел 9 июня на пересечении улиц Боровой и Халтурина.

В воскресенье, 9 июня, в 16.30 собака переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении улиц Боровой и Халтурина. Автомобиль не стал ждать, пока собака пройдет, и поехал.

К счастью, животное успело отскочить вперед.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент происходящего.