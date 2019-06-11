ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль чуть ли не сбил собаку на пешеходном переходе

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Инцидент произошел 9 июня на пересечении улиц Боровой и Халтурина.
В воскресенье, 9 июня, в 16.30 собака переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении улиц Боровой и Халтурина. Автомобиль не стал ждать, пока собака пройдет, и поехал.
К счастью, животное успело отскочить вперед.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент происходящего.
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