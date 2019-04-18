ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль при развороте столкнулся с иномаркой

ДТП с участием двух иномарок произошло на улице Черняховского 18 апреля.

ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и кроссовера Nissan Qashqai произошло на ул. Черняховского, у дома №51 в 10.09.

Столкновение произошло, когда Mitsubishi совершал маневр разворта от правого края проезжей части. В это же время Nissan двигался в прямом направлении, сообщили на сайте "ДТП ПТЗ".

Видеокамера запечатлела момент ДТП.