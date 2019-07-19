ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло утром 19 июля на пересечении улиц Куйбышева и Титова.

В 10.07 на пересечении ул. Куйбышева и ул. Титова водитель легкового автомобиля сбил мужчину, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сначала автомобиль остановился, чтоб пропустить пешехода, но через несколько секунд тронулся с места и сбил человека.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.