ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

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ДТП произошло утром 19 июля на пересечении улиц Куйбышева и Титова.
В 10.07 на пересечении ул. Куйбышева и ул. Титова водитель легкового автомобиля сбил мужчину, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сначала автомобиль остановился, чтоб пропустить пешехода, но через несколько секунд тронулся с места и сбил человека.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
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