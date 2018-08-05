09:30, 05 Августа 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске автомобилист протащил инспектора ДПС и врезался в забор
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Водителю не удалось уйти от сотрудников ГИБДД, которые остановили его ночью для проверки.
О ночном происшествии рассказал ДТП ПТЗ. Сотрудники ДПС остановили водителя на перекрестке. Спустя нескольких минут общения двух инспекторов с автомобилистом последний нажал на газ и пытался уехать. Однако одному инспектору удалось крепко вцепился за рулевое колесо и дверь автомобиля. Проехав несколько метров по дуге, автомобиль оказался на тротуаре и врезался в металлическое ограждение.
Происшествие попало в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.
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