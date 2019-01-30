ВИДЕО: В Петрозаводске хлебный фургон врезался в стену

ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ-3307 произошло на улице Луначарского, сообщили в ДТП ПТЗ.

Во дворах по улице Луначарского в 13.46 водитель "ГАЗ-3307" не справился с управлением и совершил столкновение с жилым домом.

Автомобиль получил механические повреждения.

Пострадавших нет.