ВИДЕО: В Петрозаводске хлебный фургон врезался в стену

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ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ-3307 произошло на улице Луначарского, сообщили в ДТП ПТЗ.
Во дворах по улице Луначарского в 13.46 водитель "ГАЗ-3307" не справился с управлением и совершил столкновение с жилым домом.
Автомобиль получил механические повреждения.
Пострадавших нет.
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