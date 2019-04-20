ВИДЕО: В Петрозаводске игнорирование дорожных знаков привело к ДТП

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ДТП с участием двух автомобилей произошло 19 апреля на ул. Гоголя.
На сайте "ДТП ПТЗ" сообщается, что авария с участием легковых автомобилей Lada 112 и Hyundai Elantra произошла в 13.57 на ул. Гоголя, в районе пересечения с ул. Коммунальной.
Lada выезжала на перекрёсток с ул.Коммунальная, судя по видео, двигаясть в прямом направлении. В это же время Hyundai двигался по ул. Гоголя вверх.
От столкновения автомобиль Lada развернуло на 180 градусов. Hyundai отбросило на полосу встречного движения.
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