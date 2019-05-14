ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка перепутала мотоцикл с домкратом

Водитель иномарки наехал на стоящий сзади мотоцикл.

Инцидент произошел 13 мая в 17.57, сообщили в "ДТП ПТЗ"

ДТП с участием внедорожника Mercedes-Benz M-Class и мотоцикла Yamaha произошло на пр. Александра Невского, в районе пересечения с ул. Маршала Мерецкова.

После того как внедорожник и мотоцикл остановились перед перекрёстком, Mercedes начал движение назад и наехал задним бампером на колесо стоящего за ним мотоцикла, поднявшись на нём (колесе), как на домкрате.