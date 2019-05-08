ВИДЕО: В Петрозаводске ищут молодого человека, который ушел из клуба в чужой куртке

Молодого человека подозревают в краже, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность молодого человека, подозреваемого в совершении кражи куртки из гардероба одного из ночных клубов города в ночь на 20 апреля этого года.

Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемом, просят сообщить её по телефонам: 8-911-426-81-77, 8-968-180-55-85 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.