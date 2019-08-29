ВИДЕО: В Петрозаводске кроссовер снес "Газель" на перекрестке

Новости по теме
Загрузка...
В столице Карелии произошло жесткое ДТП с участием автомобиля "Skoda Kodiaq" и грузопассажирского фургона "Газель".
Авария произошла 27 августа в 13-04 на пересечении улиц Пробная и Коммунистов, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Машины столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Фургон двигался по улице Коммунистов, кроссовер - по улице Пробная.
От столкновения фургон развернуло на проезжей части, при этом он чудом не опрокинулся.
Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании Сампо. ру (00-55 мин.)
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
22.08.2019, 15:22
24.08.2019, 11:39
22.08.2019, 15:26
Аналитика
28.08.2019 13:43
Обществоведение
Участники "круглого стола" о развитии системы образования Карелии попросили республиканские власти восстановить управляемость отраслью и избавить педагогов от "мрака всевозможных отчетов".
28.08.2019 12:29
28.08.2019 09:55
28.08.2019 09:55
22.08.2019 15:22
Чтиво
26.08.2019 13:06
Личное мнение
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
26.08.2019 10:26
22.08.2019 14:35
19.08.2019 11:20
Медиа
28.08.2019 15:15
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии