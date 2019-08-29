ВИДЕО: В Петрозаводске кроссовер снес "Газель" на перекрестке

В столице Карелии произошло жесткое ДТП с участием автомобиля "Skoda Kodiaq" и грузопассажирского фургона "Газель".

Авария произошла 27 августа в 13-04 на пересечении улиц Пробная и Коммунистов, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Фургон двигался по улице Коммунистов, кроссовер - по улице Пробная.

От столкновения фургон развернуло на проезжей части, при этом он чудом не опрокинулся.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании Сампо. ру (00-55 мин.)