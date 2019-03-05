ВИДЕО: В Петрозаводске лед для конькобежцев залили на "Спартаке" после закрытия базы на Варкауса

Юные конькобежцы Петрозаводска обрели новое место для тренировок, сообщает ГТРК "Карелия".

По данным телеканала, на стадионе "Спартак" недавно залили каток. Старую базу для тренировок на набережной Варкауса 15а закрыли в феврале.

"Мне лед нравится, только на повороте плохо", - поделился впечатлениями юный конькобежец Артем.

Ранее на основании публикации "Столицы на Онего" – "Закрыть и снести" о плачевном состоянии здания детско-юношеской спортивной школы №6 на набережной Варкауса, 15а, которое, несмотря на опасность конструкции, продолжает эксплуатироваться, прокуратура Петрозаводска начала проверку.

И как стало известно, 3 февраля здание было закрыто для эксплуатации.