09:57, 05 Марта 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске лед для конькобежцев залили на "Спартаке" после закрытия базы на Варкауса
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Юные конькобежцы Петрозаводска обрели новое место для тренировок, сообщает ГТРК "Карелия".
По данным телеканала, на стадионе "Спартак" недавно залили каток. Старую базу для тренировок на набережной Варкауса 15а закрыли в феврале.
"Мне лед нравится, только на повороте плохо", - поделился впечатлениями юный конькобежец Артем.
Ранее на основании публикации "Столицы на Онего" – "Закрыть и снести" о плачевном состоянии здания детско-юношеской спортивной школы №6 на набережной Варкауса, 15а, которое, несмотря на опасность конструкции, продолжает эксплуатироваться, прокуратура Петрозаводска начала проверку.
И как стало известно, 3 февраля здание было закрыто для эксплуатации.
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