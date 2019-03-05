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Новости. Спорт
09:57, 05 Марта 2019

ВИДЕО: В Петрозаводске лед для конькобежцев залили на "Спартаке" после закрытия базы на Варкауса

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Юные конькобежцы Петрозаводска обрели новое место для тренировок, сообщает ГТРК "Карелия".

По данным телеканала, на стадионе "Спартак" недавно залили каток. Старую базу для тренировок на набережной Варкауса 15а закрыли в феврале.

"Мне лед нравится, только на повороте плохо", - поделился впечатлениями юный конькобежец Артем.

Ранее на основании публикации "Столицы на Онего" – "Закрыть и снести" о плачевном состоянии здания детско-юношеской спортивной школы №6 на набережной Варкауса, 15а, которое, несмотря на опасность конструкции, продолжает эксплуатироваться, прокуратура Петрозаводска начала проверку.
И как стало известно, 3 февраля здание было закрыто для эксплуатации.

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Комментарии

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АК
2019-03-05 10:34:08
Конькобежцы еще в пору моей юности занимались на Спартаке. А до этого на Динамо, которого уж нет. Потом конькобежцев-классиков прикрыли, оставили одних шорт-трекистов, им 400-метрового круга не надо, поэтому и отправили их на Варкауса. Очень надеюсь на возрождение классической конькобежной школы.
Лолита
2019-03-05 10:07:59
Понятно, отжали у детей хорошее место на Варкауса под постройку очередную, ладно хоть здесь лёд залили....
Нынче смотрю Универсиаду отрывками и удивляюсь,когда по с 1 по 6 места в основном наши "студенты",которые уже по 10 лет "учатся" и в сборной страны получают зарплату, интересно,они хоть раз в году приходят за зачёткой или им её приносят?
Иностранцы,судя по результатам,привезли простых любителей ,в основном,на самом деле студентов....
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