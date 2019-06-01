11:20, 01 Июня 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске легковой автомобиль "столкнул" внедорожник с проезжей части на ограждение
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Столкновение легкового автомобиля и внедорожника произошло на улице Чапаева.
В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП, как 31 мая в 19.13 на пресечении улиц Чапаева и Ватутина столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mercedes-Benz.
"Транспортные средства двигались по улице Чапаева со стороны центра в прямом направлении: легковой автомобиль - в правой полосе движения, внедорожник в левой, - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", - касательное столкновение бортами произошло, когда легковой автомобиль начал перестраиваться в левую полосу".
В результате Mercedes выехал влево на разделительное ограждение, сбил дорожный знак и оказался на проезжей части встречного направления.
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