ВИДЕО: В Петрозаводске легковой автомобиль "столкнул" внедорожник с проезжей части на ограждение

Столкновение легкового автомобиля и внедорожника произошло на улице Чапаева.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП, как 31 мая в 19.13 на пресечении улиц Чапаева и Ватутина столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mercedes-Benz.

"Транспортные средства двигались по улице Чапаева со стороны центра в прямом направлении: легковой автомобиль - в правой полосе движения, внедорожник в левой, - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", - касательное столкновение бортами произошло, когда легковой автомобиль начал перестраиваться в левую полосу".

В результате Mercedes выехал влево на разделительное ограждение, сбил дорожный знак и оказался на проезжей части встречного направления.