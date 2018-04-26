ВИДЕО: В Петрозаводске легковушка сбила пешехода на "зебре"

Авария с участием пешехода и легкового автомобиля "ВАЗ-2110" произошла на пересечении улиц Ровио и Сортавальская.

По данным Госавтоинспекции, 25 апреля в 22.29 на нерегулируемом пешеходном переходе на Сортавальской 22-летний водитель "ВАЗ-2110" сбил 21-летнюю девушку.

В результате автонаезда пешеход получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливается.