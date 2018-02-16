ВИДЕО: В Петрозаводске многотонная фура ушла в неуправляемый занос

Водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд вынесло за пределы проезжей части на перекрестке в Петрозаводске.

В ночь на 16 февраля в 00.22 на ул.Лыжной тягач с прицепом выехал с дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Происшествие с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Лыжная, в районе пересечения с улицами Балтийская и Мончегорская.

Автопоезд двигался по улице Лыжная со стороны улицы Ровио.

На небольшом уклоне перед перекрёстком водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд выехал за пределы проезжей части и остановился, заехав на снежный отвал и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Сотрудники "ТехРента" помогли фуре выбраться из снежного навала.