ВИДЕО: В Петрозаводске многотонная фура ушла в неуправляемый занос

По теме
Загрузка...
Водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд вынесло за пределы проезжей части на перекрестке в Петрозаводске.
В ночь на 16 февраля в 00.22 на ул.Лыжной тягач с прицепом выехал с дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Происшествие с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Лыжная, в районе пересечения с улицами Балтийская и Мончегорская.
Автопоезд двигался по улице Лыжная со стороны улицы Ровио.
На небольшом уклоне перед перекрёстком водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд выехал за пределы проезжей части и остановился, заехав на снежный отвал и тротуар.
К счастью, обошлось без жертв.
Сотрудники "ТехРента" помогли фуре выбраться из снежного навала.
По теме
Выбор читателей
12.02.2018, 16:58
09.02.2018, 13:12
09.02.2018, 10:34
14.02.2018, 15:12
13.02.2018, 10:28
Аналитика
Сегодня 16:29
Обществоведение
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
12.02.2018 14:47
12.02.2018 14:34
12.02.2018 12:00
09.02.2018 14:37
Чтиво
Сегодня 12:24
Без политики
Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций России в прошлом году получили президентские грант на развитие гражданского общества. В числе счастливчиков - Карельская региональная общественная организация родителей "Поможем нашим детям".
Сегодня 12:02
13.02.2018 12:21
12.02.2018 13:32
Медиа
15.02.2018 21:20
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии