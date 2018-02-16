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Новости. Происшествия
12:51, 16 Февраля 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске многотонная фура ушла в неуправляемый занос

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Водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд вынесло за пределы проезжей части на перекрестке в Петрозаводске.

В ночь на 16 февраля в 00.22 на ул.Лыжной тягач с прицепом выехал с дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Происшествие с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Лыжная, в районе пересечения с улицами Балтийская и Мончегорская.

Автопоезд двигался по улице Лыжная со стороны улицы Ровио.
На небольшом уклоне перед перекрёстком водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд выехал за пределы проезжей части и остановился, заехав на снежный отвал и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Сотрудники "ТехРента" помогли фуре выбраться из снежного навала.

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Комментарии

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АК
2018-02-16 13:30:24
Какой занос? Этот придурок, походу, уснул.
Доктор хаос
2018-02-16 13:59:24
АК, сам ты придурок. Видно же что на тормозах едет, а там горка, а на горке накат такой что и легковушку не сразу остановишь.
АК
2018-02-16 14:05:02
Доктор хаос, Я не придурок ибо зимой езжу на зимней резине да еще и с шипами. Понимаю, шиповка на фуру стоит дорого, но когда из-за километровые пробки или невиновные гибнут, хочется сжечь их фуры нафиг.
Гость
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