ВИДЕО: В Петрозаводске мошенник ловко обманул кассира и попал в розыск

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают мужчину, которого подозревают в мошенничестве, совершенном в одном из магазинов города.

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник сумел обмануть кассира в магазине, сообщают в МВД.

Действия мошенника зафиксировала камера наблюдения.



Как поясняют в полиции, на кассе покупатель сперва дал для оплаты товара купюру номиналом 5 000 рублей, потом предложил заплатить мелочью, а в результате забрал продукты, банкноту и сдачу.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 89535459001.

Конфиденциальность гарантируется.