ВИДЕО: В Петрозаводске мошенник ловко обманул кассира и попал в розыск

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Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают мужчину, которого подозревают в мошенничестве, совершенном в одном из магазинов города.
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник сумел обмануть кассира в магазине, сообщают в МВД.
Действия мошенника зафиксировала камера наблюдения.
Как поясняют в полиции, на кассе покупатель сперва дал для оплаты товара купюру номиналом 5 000 рублей, потом предложил заплатить мелочью, а в результате забрал продукты, банкноту и сдачу.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 89535459001.
Конфиденциальность гарантируется.
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