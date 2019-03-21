ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина украл сумку у прохожей

Полиция устанавливает личность подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 15 марта у дома №24 по Первомайскому проспекту неизвестный открыто похитил сумку у прохожей.

Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения. В настоящее время ведется розыск.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8-921-220-08-35, 8-953-532-49-59, 8-921-520-61-61.

Конфиденциальность гарантируется.