07:15, 16 Апреля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске музыканты Симфонического оркестра сыграли на крыше торгового центра
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Артисты карельской филармонии встретили Международный день культуры флешмобом на крыше ТЦ «Макси».
Ансамбль медных духовых инструментов "Карелия Брасс" выступил вчера под открытым небом. Музыканты Симфонического оркестра карельской филармонии исполнили популярные джазовые мелодии на крыше торгового центра "Макси".
О флешмобе "Трубач на крыше", посвященном Международному дню культуры, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".
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