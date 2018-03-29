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Новости. Общество
13:31, 29 Марта 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске на сироту повесили огромные долги за комнату, в которой он даже не жил

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В тяжелую ситуацию попал бывший воспитанник детского дома №2 Дима Власов.

В Петрозаводске пока Дима Власов жил в детском доме, его комнату, доставшуюся в наследство от мамы, сдавали. Когда Диме исполнилось 18 лет, оказалось, что жить в своей комнате он сможет только после того, как погасит чужие долги по коммуналке.

В ситуации разбирались корреспонденты "Вести-Карелия", которые выяснили, что комнату сдавал детский дом, которого уже не существует. Центр помощи детям "Надежда", появившийся на базе бывшего детского дома, как выяснилось, правопреемником не является, поэтому про долги сироты слышать не хочет.

Бывший директор детского дома также сообщила, что, когда они сдавали жилье, больших долгов не было, а теперь Дима учится в Автотранспортном техникуме и за него отвечает руководство техникума и отдел попечительства администрации Петрозаводска.

В мэрии корреспонденту ответили, что ответственность за собственность сироты несет учреждение, которое осуществляет опеку, и посоветовали обратиться в суд.

Выпутаться из этой непростой ситуации Диме помогают, волонтеры, куратор и детский омбудсмен, пообещавший привлечь к разбирательству юристов.

Какой долг повесили на Диму, смотрите в сюжете "ГТРК "Вести-Карелия".

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