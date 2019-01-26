ВИДЕО: В Петрозаводске неудачный маневр горе-водителя довел до ДТП

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в пятницу вечером на улице Антикайнена, у дома №4, в районе пересечения с улицей Гоголя, пишет ДТП ПТЗ.

Легковушки двигались по улице Антикайнена в сторону центра: один участник ДТП в левой полосе движения, второй - в правой.

Как рассказали в ДТП ПТЗ, авария произошла, когда автомобиль, двигавшийся в левой полосе движения, начал маневр перестроения вправо. По всей видимости, водителю второго автомобиля, для того, чтобы избежать столкновения, пришлось "уходить" вправо, на снежный бруствер.

Момент ДТП запечатлела видеокамера компании "Ситилинк".