ВИДЕО: В Петрозаводске неудачный маневр горе-водителя довел до ДТП

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в пятницу вечером на улице Антикайнена, у дома №4, в районе пересечения с улицей Гоголя, пишет ДТП ПТЗ.
Легковушки двигались по улице Антикайнена в сторону центра: один участник ДТП в левой полосе движения, второй - в правой.
Как рассказали в ДТП ПТЗ, авария произошла, когда автомобиль, двигавшийся в левой полосе движения, начал маневр перестроения вправо. По всей видимости, водителю второго автомобиля, для того, чтобы избежать столкновения, пришлось "уходить" вправо, на снежный бруствер.
Момент ДТП запечатлела видеокамера компании "Ситилинк".
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