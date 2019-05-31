ВИДЕО: В Петрозаводске пенсионеру за рулем стало плохо, и он протаранил внедорожник

На перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена 72-летний водитель, которому стало плохо за рулем, устроил серьезное ДТП, сообщиил в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 31 мая в 13.42 на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена произошло столкновение двух автомобилей.

Так, 72-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Suzuki Grand Vitara по улице Гоголя, почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением, выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с двигавшимся автомобилем NissanTerrano.

В результате ДТП автомобили получили повреждения. Пожилого водителя, которому стало плохо за рулем, госпитализировали с места аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.