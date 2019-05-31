14:58, 31 Мая 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске пенсионеру за рулем стало плохо, и он протаранил внедорожник
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На перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена 72-летний водитель, которому стало плохо за рулем, устроил серьезное ДТП, сообщиил в ГИБДД Петрозаводска.
Сегодня днем, 31 мая в 13.42 на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена произошло столкновение двух автомобилей.
Так, 72-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Suzuki Grand Vitara по улице Гоголя, почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением, выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с двигавшимся автомобилем NissanTerrano.
В результате ДТП автомобили получили повреждения. Пожилого водителя, которому стало плохо за рулем, госпитализировали с места аварии.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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