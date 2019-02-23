11:10, 23 Февраля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске пешехода сбили на "зебре", пострадавший попал в больницу
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Авария произошла сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе на Древлянке.
По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла на Лососинском шоссе в 7:34. Во внутриквартальном проезде на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №30 был сбит пешеход.
Легковой автомобиль двигался по внутриквартальному проезду (т.н. "дублеру" Лососинского шоссе) в сторону центра. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.
По предварительной информации, в результате ДТП травмирован пешеход. Он был госпитализирован.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".
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