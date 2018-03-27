ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают людей на "Газели"

Возможно, они причастны к краже.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают причастных к краже, совершенной 22 марта в районе Первомайского и Октябрьского проспектов.

Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели грузовой автомобиль "Газель", на котором могут передвигаться подозреваемые.

Всех, кому что-либо известно о водителе или данном автомобиле, просят сообщать по телефону: 8-953-533-53-55. Конфиденциальность гарантируется.