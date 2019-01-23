09:41, 23 Января 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают молодого человека, разломавшего кирпичом банкомат
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Камера запечатлела, как петрозаводчанин зашел в помещение банка и раскурочил банкомат, сообщили в МВД Карелии.
В Петрозаводске в конце ноября 2018 года совершена порча имущества в общественном месте. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.
Граждан, имеющих значимые сведения о личности и местонахождении мужчины, запечатленного на видеозаписи, просят сообщить информацию по телефону: +7-999-094-56-04 или 02 (с мобильного 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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