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Новости. Общество
09:41, 23 Января 2019
фото: vk.com/mvd10

ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают молодого человека, разломавшего кирпичом банкомат

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Камера запечатлела, как петрозаводчанин зашел в помещение банка и раскурочил банкомат, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске в конце ноября 2018 года совершена порча имущества в общественном месте. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.

Граждан, имеющих значимые сведения о личности и местонахождении мужчины, запечатленного на видеозаписи, просят сообщить информацию по телефону: +7-999-094-56-04 или 02 (с мобильного 102).

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