ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают усатого мужчину, подозреваемого в краже

Мужчину подозревают в краже товара из магазина на улице Промышленной, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска по Петрозаводску устанавливают личность мужчины, который подозревается в совершении кражи из магазина в районе ул. Промышленной.

Приметы: усы, белая куртка и кепка.

Всех, кто располагает информацией о подозреваемом и его местонахождении, полиция просит сообщить по телефону: 8-911-406-79-08.

Конфиденциальность гарантируется.