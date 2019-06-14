ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись две иномарки

ДТП произошло утром на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 10.03 на пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарской столкнулись Hyundai Solaris и Hyundai Tucson.

Один из водителей ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.

В ГИБДД Петрозаводска инфомарции о ДТП не поступало.