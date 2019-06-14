ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись две иномарки

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ДТП произошло утром на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарской, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 10.03 на пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарской столкнулись Hyundai Solaris и Hyundai Tucson.
Один из водителей ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.
В ГИБДД Петрозаводска инфомарции о ДТП не поступало.
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