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Новости. Происшествия
16:35, 25 Января 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись снегоуборщик и Ford Focus

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ДТП с участием Ford Focus и снегоуборщика КамАЗ произошло на пересечении улиц Ключевой и Судостроительной.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда грузовик совершал маневр разворота. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Ключевая, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария попала в объектив камеры компании "Ситилинк".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-01-25 18:50:47
Что то водители снегоуборщиков стали себя чуствовать водителями пожарных автомобилей.На запрещающий сигнал светофора ездят,элементарные ПДД игнорируют.Видимо руководство игнорирует проведение инструктажа,забывает своим вводителям напоминать пункты 3.4, 3.5 ПДД РФ.
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