ВИДЕО: В Петрозаводске в ДТП пострадали три человека

Авария произошла минувшим вечером на перекрестке улиц Правды и Промышленной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

На на перекрестке улиц Правды и Промышленной 10 января в 22.05 столкнулись два автомобиля. 40-летний водитель ВАЗ 21140 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Jaguar XF, двигавшемся по главной дороге.

Пострадали водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ.