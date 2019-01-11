ВИДЕО: В Петрозаводске в ДТП пострадали три человека

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Авария произошла минувшим вечером на перекрестке улиц Правды и Промышленной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
На на перекрестке улиц Правды и Промышленной 10 января в 22.05 столкнулись два автомобиля. 40-летний водитель ВАЗ 21140 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Jaguar XF, двигавшемся по главной дороге.
Пострадали водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ.
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