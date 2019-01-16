ВИДЕО: В Петрозаводске ВАЗ выехал под мигающий зеленый и снес бампер иномарке

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ДТП произошло на Комсомольском проспекте.
В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП на Комсомольском проспекте 15 января в 17.00, когда произошло столкновение "четверки" и Skoda Fabia.
"Транспортные средства двигались по Комсомольскому проспекту в противоположных направлениях, - сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", - ДТП происшествие произошло на регулируемом перекрёстке, когда Skoda совершала левый поворот на проспект Александра Невского, а ВАЗ двигался в прямом направлении".
ВАЗ выехал под мигающий зеленый и столкнулся с иномаркой, которая уже пошла на левый поворот.
При столкновении автомобили получили механические повреждения.
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