ВИДЕО: В Петрозаводске ВАЗ выехал под мигающий зеленый и снес бампер иномарке

ДТП произошло на Комсомольском проспекте.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП на Комсомольском проспекте 15 января в 17.00, когда произошло столкновение "четверки" и Skoda Fabia.

"Транспортные средства двигались по Комсомольскому проспекту в противоположных направлениях, - сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", - ДТП происшествие произошло на регулируемом перекрёстке, когда Skoda совершала левый поворот на проспект Александра Невского, а ВАЗ двигался в прямом направлении".

ВАЗ выехал под мигающий зеленый и столкнулся с иномаркой, которая уже пошла на левый поворот.

При столкновении автомобили получили механические повреждения.