ВИДЕО: В Петрозаводске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло на Лососинском шоссе 14 января, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.20 на Лососинском ш., 31. 65-летний водитель Hyundai Solaris

совершил наезд на 21-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.