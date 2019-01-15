ВИДЕО: В Петрозаводске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

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ДТП произошло на Лососинском шоссе 14 января, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 12.20 на Лососинском ш., 31. 65-летний водитель Hyundai Solaris
совершил наезд на 21-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.
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