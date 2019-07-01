ВИДЕО: В Петрозаводске женщина-водитель "подсадила" на капот попутный автомобиль

ДТП произошло 29 июня на пересечении улиц Куйбышева и Германа Титова.

По информации "ДТП ПТЗ", авария произошла в 23.26.

ДТП участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Куйбышева и Германа Титова.

Водитель легкового автомобиля наехала сзади на автомобиль, остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом, буквально "подсадив" его на капот.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела происшествие.