08:53, 01 Июля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске женщина-водитель "подсадила" на капот попутный автомобиль
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ДТП произошло 29 июня на пересечении улиц Куйбышева и Германа Титова.
По информации "ДТП ПТЗ", авария произошла в 23.26.
ДТП участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Куйбышева и Германа Титова.
Водитель легкового автомобиля наехала сзади на автомобиль, остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом, буквально "подсадив" его на капот.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела происшествие.
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