ВИДЕО: Пугачева подъехала на авто по перрону прямо к поезду

Алла Пугачева отправилась вместе с мужем и детьми на отдых в Латвию, но перед этим возмутила общественность.

Дело в том, что знаменитая певица заехала на автомобиле прямо на перрон одного из московских вокзалов. Это засняли находившиеся рядом люди – видео оказалось на YouTube и в Instagram, а Примадонне вскоре начали перемывать кости, пишет "Узнай все".

Комментаторы были возмущены тем, что позволяет себе певица, причем позволяет только в России – в Риге она вместе с мужем и детьми, как и все обычные граждане, прошла через здание вокзала, прежде чем сесть в машину.

Добавим, что после Риги Примадонна и ее семейство намерены отправиться в Юрмалу, где часто отдыхают летом. При этом в столицу Латвии Пугачева, которая не любит летать на самолете, отправилась в своем личном вагоне. В нем же певица осенью намерена поехать с концертами в Минск.