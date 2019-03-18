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Новости. Криминал
07:15, 18 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Видео: В суде допросили психолога бывшей приемной дочери Дмитриева

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Показания психолога дают возможность понять, почему девочка сообщила о том, что с ней происходило в семье только после освобождения Юрия Дмитриева по подписке о невыезде.

Такое мнение высказал адвокат и законный представитель бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева Игорь Перов в интервью ГТРК "Карелия".

"Психолог допрашивался долго, ответил на все вопросы суда, обвинения и защиты. Показания были последовательными, подробными. Они дают возможность понять, почему ребенок сообщает данные сегодня, в том числе после освобождения Дмитриева. Не месть ли это? Экспертиза говорит, что девочка нормальная, не склонна фантазировать. Просто произошло становление психики ребенка, осознание той ситуации, в которой она находилась, когда жила в семье приемного отца", - считает адвокат Перов.

По мнению законного представителя девочки, ребенок пережил серьезный кризис. Когда она стала жить в семье родной бабушки, пришло осознание ненормальности происходившего у Дмитриева, который просил дочь раздеваться и позировать перед его фотокамерой.

Напомним, уголовное дело против Юрия Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

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Комментарии

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Правдивый
2019-03-18 10:47:33
Всё запутано как-то, но есть же детектор лжи ведь?!
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