ВИДЕО: В центре Петрозаводска мотоциклист врезался в автомобиль

ДТП с участием мотоциклиста произошло поздним вечером 10 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

На сайте "ДТП ПТЗ" появилась информация о ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля на пересечении пр. Ленина и ул. Дзержинского в 22.28.

Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток с ул. Дзержинского, судя по видео, на разрешающий сигнал светофора.

В это же время мотоцикл двигался в прямом направлении, выезжая на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован мотоциклист.