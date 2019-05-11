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Новости. Происшествия
09:08, 11 Мая 2019

ВИДЕО: В центре Петрозаводска мотоциклист врезался в автомобиль

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ДТП с участием мотоциклиста произошло поздним вечером 10 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

На сайте "ДТП ПТЗ" появилась информация о ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля на пересечении пр. Ленина и ул. Дзержинского в 22.28. 

Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток с ул. Дзержинского, судя по видео, на разрешающий сигнал светофора.

В это же время мотоцикл двигался в прямом направлении, выезжая на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован мотоциклист.

 
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