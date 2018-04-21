ВИДЕО: В жестком лобовом столкновении на Кукковке пострадали две женщины

Стали известны подробности вчерашнего ДТП на улице Питкярантская в Петрозаводске.

Авария произошла вчера в 10.50 в районе дома № 22 на Питкярантской. По сообщению Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Шевроле Нива" при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и тем самым создал помеху в движении водителю автомобиля "Фольксваген Поло", который во избежание столкновения предпринял маневр объезда влево и совершил наезд на остановившийся автомобиль "Рено Логан".

В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобилей: 17-тилетняя девушка из "Фольксваген Поло" и женщина, 1951 года рождения из автомобиля "Рено Логан". Пострадавшим было назначено лечение.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".