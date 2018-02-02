ВИДЕО: В ЗС Карелии законопроект о детях войны "увели в сторонку"

Парламент существует, как придаток исполнительной власти, считает лидер КПРФ в Карелии, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

- Когда КПРФ шла на выборы, заявляла о том, что этот законопроект необходим для поддержки отдельных категорий граждан, - отметил Ульянов в программе "Накипело" канала "ТНТ-Онего". – Сейчас мы видим, что, кроме коммунистов (фракции КПРФ в Законодательном собрании) этот законопроект никому не интересен. Была создана рабочая группа, которая несколько раз собиралась, но никаких дальнейших движений не последовало. Можно констатировать, что Законодательное собрание как ветвь власти превратилось в дополнение к исполнительной власти, то, что спустят из правительства, оно им легализует. Законопроекты, которые предлагает оппозиция, е доходят даже до сессии. Так и законопроект о детях войны тихо-мирно увели в сторонку.

Ульянов подчеркнул, что, когда в нынешнем созыве большинство стала представлять "Единая Россия", стало можно говорить о том, что парламент существует как придаток исполнительной власти.

- Численность нашей фракции – три человека из 36. Наверное, для кого-то ЛДПР и "Яблоко" – оппозиция. Депутаты от "Справедливой России", в основном, находятся в Москве. Оппозиции в ЗС настолько мало, что она не имеет веса для того, чтобы переубедить коллег из "Единой России", - считает Ульянов. – А "Единая Россия" поставила вопрос так: мы все решаем, а вы, ребята, лучше не мешайтесь. Мы, конечно, с этой ролью спорим. Когда принимался бюджет, в открытую говорили, что это не бюджет, а профанация.

Кроме того, лидер коммунистов посетовал, что представителей КПРФ не допускают на ведущие телеканалы и поблагодарил "ТНТ-Онего" за возможность высказаться.

- Сейчас мы ведем консультации с общественной организацией "Дети войны", и если в ближайшее время в повестку Законодательного собрания законопроект о детях войны не поставят, мы, конечно, проведем митинг. Мы покажем действующей власти, что работаем в этом направлении и не собираемся отступать от своей позиции, - сказал в заключении Евгений Ульянов.