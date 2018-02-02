Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
14:47, 02 Февраля 2018

ВИДЕО: В ЗС Карелии законопроект о детях войны "увели в сторонку"

По теме

Памфилова сделала Пескову замечание за агитацию в пользу Путина
02.02.18 18:00
Юрий Шабанов может потерять пост представителя главы в парламенте Карелии
02.02.18 15:58
Нелидов: "В какой-то момент мне казалось, что я чуть ли не соратник Путина"
02.02.18 06:40
Все новости
Загрузка...

Парламент существует, как придаток исполнительной власти, считает лидер КПРФ в Карелии, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

- Когда КПРФ шла на выборы, заявляла о том, что этот законопроект необходим для поддержки отдельных категорий граждан, - отметил Ульянов в программе "Накипело" канала "ТНТ-Онего". – Сейчас мы видим, что, кроме коммунистов (фракции КПРФ в Законодательном собрании) этот законопроект никому не интересен. Была создана рабочая группа, которая несколько раз собиралась, но никаких дальнейших движений не последовало. Можно констатировать, что Законодательное собрание как ветвь власти превратилось в дополнение к исполнительной власти, то, что спустят из правительства, оно им легализует. Законопроекты, которые предлагает оппозиция, е доходят даже до сессии. Так и законопроект о детях войны тихо-мирно увели в сторонку.

Ульянов подчеркнул, что, когда в нынешнем созыве большинство стала представлять "Единая Россия", стало можно говорить о том, что парламент существует как придаток исполнительной власти.

- Численность нашей фракции – три человека из 36. Наверное, для кого-то ЛДПР и "Яблоко" – оппозиция. Депутаты от "Справедливой России", в основном, находятся в Москве. Оппозиции в ЗС настолько мало, что она не имеет веса для того, чтобы переубедить коллег из "Единой России", - считает Ульянов. – А "Единая Россия" поставила вопрос так: мы все решаем, а вы, ребята, лучше не мешайтесь. Мы, конечно, с этой ролью спорим. Когда принимался бюджет, в открытую говорили, что это не бюджет, а профанация.

Кроме того, лидер коммунистов посетовал, что представителей КПРФ не допускают на ведущие телеканалы и поблагодарил "ТНТ-Онего" за возможность высказаться.

- Сейчас мы ведем консультации с общественной организацией "Дети войны", и если в ближайшее время в повестку Законодательного собрания законопроект о детях войны не поставят, мы, конечно, проведем митинг. Мы покажем действующей власти, что работаем в этом направлении и не собираемся отступать от своей позиции, - сказал в заключении Евгений Ульянов.

По теме

Памфилова сделала Пескову замечание за агитацию в пользу Путина
02.02.18 18:00
Юрий Шабанов может потерять пост представителя главы в парламенте Карелии
02.02.18 15:58
Нелидов: "В какой-то момент мне казалось, что я чуть ли не соратник Путина"
02.02.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирилл
2018-02-02 18:12:10
Слабая ячейка наша от КПРФ,не ведёт никакой агитации за реального человека Грудинина,который смог бы навести порядок и прекратить разворовывание кучкой людей целой страны....
Плейшнер
2018-02-02 16:00:54
Ульянов , давай выборы проводи , Грудинина продвигай , а закон этот примем потом , когда проходимцев во власти меньше будет !!!
кир
2018-02-02 15:55:20
Никаких детей войны быть не должно. А то одним дают льготы, а другим - нет. Что было, то прошло. Дожили дети и узники счастливо до старости. Дай бог им здоровья.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Аналитика

01.02.2018 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 2
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:10
Личное мнение
Как не ошибиться с выбором автошколы
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
"Немножко зарвавшийся идеалист" 4
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
01.02.2018 10:34
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»