ВИДЕО: Велосипедист попал под колеса автомобиля в центре Петрозаводска

ДТП с участием велосипедиста попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня днем, 28 августа в 12.47, на перекрестке улица Гоголя-улица Антикайнена девушка, управляя автомобилем, при выполнении левого поворота совершила наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в ДТП 31-летний велосипедист получил телесные повреждения.