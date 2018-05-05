12:29, 05 Мая 2018
ВИДЕО: "Вместо ям нас встречали новенькие бугры" – впечатления от ремонта дорог Карелии
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Автомобилисты Карелии выкладывают в сеть видео о ремонте региональных дорог в районах.
"Ехали по дороге до Падозера. В Чалне проходил ямочный ремонт. Через 2 часа ехали обратно, по отремонтированной дороге. Вместо ям нас встречали новенькие бугры. P.S.: Доехав до Падозера оторвался глушитель", - пишут очевидцы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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