09:29, 02 Мая 2019
ВИДЕО: Водитель малолитражки сбил велосипедиста в Петрозаводске и сбежал с места происшествия
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Велосипедист получил травмы – водитель в розыске.
В Петрозаводске 1 мая в 14.28 водитель автомобиля Toyota Yaris, выезжавший со второстепенной дороги на Лесной проспект, сбил велосипедиста и уехал с места происшествия.
Как сообщается в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии", велосипедист в ДТП получил травмы, которые зафиксированы в травмпункте. На место происшествия также вызывали ГИБДД. В результате водитель объявлен в розыск.
Пострадавший велосипедист просит всех водителей, кто проезжал по Лесному проспекту с 14.31 до 14.32 и мог запечатлеть на видеорегистратор номер виновника ДТП, написать ему в личное сообщение в соцсети.
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