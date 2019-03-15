ВИДЕО: Водитель сбил девушку в центре Петрозаводска – страшные кадры

На проспекте Ленина 65-летний водитель сбил 34-летнюю девушку, преходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В минувший четверг, 14 марта, в 13.58 на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 34-летнюю девушку, которая пересекала дорогу.

В результате ДТП пешеход получила травмы, сообщил в ГИБДД сайту "ДТП Петрозаводска и Карелии".