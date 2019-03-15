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Новости. Происшествия
08:51, 15 Марта 2019

ВИДЕО: Водитель сбил девушку в центре Петрозаводска – страшные кадры

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На проспекте Ленина 65-летний водитель сбил 34-летнюю девушку, преходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В минувший четверг, 14 марта, в 13.58 на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 34-летнюю девушку, которая пересекала дорогу.

В результате ДТП пешеход получила травмы, сообщил в ГИБДД сайту "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Комментарии

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Владимир
2019-03-15 09:12:57
тут без комментариев, просто старое чмо косоглазое
Гость
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