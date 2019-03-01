ВИДЕО: Водитель внедорожника в Петрозаводске вылетел на ограждение при обгоне

На Комсомольском проспекте водить внедорожника решил совершить обгон на скользкой дороге и попал в ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня утром, 1 марта в 8.03, на Комсомольском проспекте водитель внедорожника при обгоне на скользкой дороге вылетел на ограждение.

По информации ГИБДД Петрозаводска, сведений о пострадавших в данном ДТП в ведомство не поступало.