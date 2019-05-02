ВИДЕО: Восемь пожарных спасали загоревшийся в Петрозаводске автомобиль

На Ключевой клубы дыма вырвались из-под капота иномарки.

В минувший праздничный день, 1 мая, в 16.55 на улице Сегежская в Петрозаводске загорелась иномарка. Прибывшие на место происшествия пожарные в составе 8 человек и двух спецмашин справились с огнем в 17.15.

Фото и видео паблика "ДТП Петрозаводска и Карелиии".