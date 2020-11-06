Видео выступлений чиновников используют для краж денег с банковских карт

Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства.

Об этом рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.

В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение десяти минут, причем жителям не только России, но и СНГ. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.

"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", — предупреждает Шумакова.

Создатели сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.

"Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку", — рассказала эксперт.

Она напомнила, как не стать жертвой мошенников: не переходить по сомнительным ссылкам, использовать официальные сайты государственных органов, не раскрывать данные банковской карты, особенно CVC-код.

"Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его", — советует эксперт.