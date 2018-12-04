ФОТО и ВИДЕО: Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

Авария с участием Lada Granta и минивэна Mazda произошла на пересечении улиц Репникова и Антонова, сообщили в ДТП ПТЗ.

Сегодня, 4 декабря, в 13.32 произошло ДТП. Транспортные средства двигались по улице Репникова в противоположных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда Mazda двигалась в прямом направлении, а Lada совершала левый поворот на улицу Антонова.

В результате столкновения автомобили развернуло и отбросило на угол перекрёстка.

Водитель автомобиля Lada.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.