ВИДЕО: Жители Петрозаводска записали пятое обращение Путину с просьбой открыть построенный детский сад на Древлянке

Жители микрорайона "Древлянка-8" записали пятое обращение на "прямую линию" президента Владимира Путина о том, как власти Петрозаводска и Карелии с 2014 года не могут запустить в эксплуатацию новый укомплектованный детский сад, который так необходим маленьким горожанам.

"Записывать видеообращение на горячую линию для нас уже стало традицией, - с этих слов начала свое выступление молодая мама из Петрозаводска. - Уже 5 лет мы обращаемся к вам с просьбой, но вопрос до сих пор так и не решен.

В Петрозаводске проблема размещения детей в детских садах по-прежнему стоит остро, а детский сад, который был построен 2014 году, так и не передан в муниципальную собственность, несмотря на то, что несколько раз выделялись деньги на это из федерального бюджета. На текущий момент на запросы горожан власти отвечают, что детский сад не соответствует нормам пожарной безопасности. Но ведь это можно решить! Как считаете?

Старые детские сады реставрируют, реконструируют, ремонтируют и передают в эксплуатацию, а новый, готовый никак не может начать работать. Он стоит полностью готов и укомплектован: кроватки с матрацами, столики и стулья ждут своих посетителей. Но с 2014 года сад ветшает, пустует и не работает.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим Вас разобраться в сложившейся ситуации и ввести детский сад в эксплуатацию".

Свое обращение петрозаводчанка читала на фоне огромного количества людей с детьми, которые в завершение дружно попросили президента попомочь открыть детский сад.

"Откройте детский сад!" - кричали большие и маленькие петрозаводчане.