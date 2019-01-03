ВИДЕО: Жители Петрозаводска игнорируют новый пешеходный переход на Пограничной

В ближайшие дни наряды ДПС будут контролировать соблюдение правил дорожного движения у дома №7 по улице Пограничной, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Новый пешеходный переход на Пограничной, установки которого на протяжении многих лет добивались петрозаводчане, игнорируют пешеходы.

"К нам поступают жалобы на то, что пешеходы продолжают переходить дорогу там, где ходили много лет. Давайте будем взаимовежливы! Пересмотрите свои маршруты движения и дойдите до пешеходного перехода!" - пишут в паблике "Госавтоинспекция Петрозаводска".

В Госавтоинспекции предупредили, что наряды ДПС будут контролировать соблюдение правил дорожного движения в данном месте в ближайшие дни.

Нерегулируемый пешеходный переход на Пограничной оборудовали за счет средств субсидии из республиканского Дорожного фонда.

Помимо "зебры" на этом же участке улицы была предусмотрена реконструкция двух остановок общественного транспорта - для приведения их в соответствие с действующими стандартами