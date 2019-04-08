Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 08 Апреля 2019
фото: Новая Ладога. Питкяранта (Вконтакте)

ВИДЕО: Жители Питкяранты возмущены свалкой вокруг местного сетевого магазина

Загрузка...

В Карелии жители Питкяранты заявляют, что не желают жить среди мусорных куч, которые окружили местный сетевой магазин, и приближаются к домам.

Житель Питкяранты снял на видео кучи мусора и хлама вокруг магазина "Пятерочка". Ролик опубликован в сообществе "Новая Ладога. Питкяранта" в соцсети "Вконтакте".

"Жители Титова, 5 устали смотреть на грязь у магазина. Можно представить, что творится в подсобных помещениях…. Заведующая отвечает, что уборка запланирована на 27 апреля…. Весь мусор разлетается к дому жителей… За "Пятерочкой" на Ленина (магазин "Мир") ситуация не лучше...", - написал автор ролика.

На видео запечатлены горы мусора и отходы, разбросанные вокруг торговой точки, вблизи жилых многоэтажных домов.

"Жители возмущены. Что творится вокруг этого магазина!", - заявил автор видео.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-08 11:27:12
Это видео нужно направить в надзорные инстанкции : в Роспотребнадзор; СЭС, прокуратуру. И сразу станет чисто :)
Joker
2019-04-08 10:53:28
"Столица..." молодец, что публикует такие новости. Магазины "Пятёрочка" считаю лучшими в Суоярви, но что творится возле магазинов... Такое впечатление, что ни руководство магазинов,ни их руководителей по Карелии не интересует, что творится возле магазинов-мусор кругом!!! А ведь всё это влияет на имидж марки "Пятёрочка". А ведь такой крупный бизнес мог бы стать примером и для мелкого бизнеса по благоустройству прилегающих территорий, деньги то позволяют, не обеднеют. Поставили бы красивые урны, скамейки, прилегающую территорию бы озеленили. Так нет... Услышьте нас, господа из "Пятёрочки" и других крупных торговых сетей !!! Будем благодарны)))
Беня
2019-04-08 11:12:07
Joker, еще чего :) Жрать захочите - приползете как миленькие прямо по мусору без никаких урн и скамеек :)
В-общем, смысл их ответа будет каков-то таков и больше никаков :)
Беня
2019-04-08 10:46:39
Это есть злостное закошмаривание бизнеса, если не вообще рейдерский захват прекрасного предприятия цивилизованной торговли высокой культуры с помощью ангажированных жителей, продажных блогеров и корумпированых говоноизвозчиков :)
Они это сами ночью привезли, шоб фейков поснимать :)
zanoza
2019-04-08 10:44:12
Да закрыть надо эти сетевые магазины за антисанитарию и все дела!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
01.04.2019, 10:17
Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

Аналитика

04.04.2019 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 5
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 6
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»