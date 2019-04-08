ВИДЕО: Жители Питкяранты возмущены свалкой вокруг местного сетевого магазина

В Карелии жители Питкяранты заявляют, что не желают жить среди мусорных куч, которые окружили местный сетевой магазин, и приближаются к домам.

Житель Питкяранты снял на видео кучи мусора и хлама вокруг магазина "Пятерочка". Ролик опубликован в сообществе "Новая Ладога. Питкяранта" в соцсети "Вконтакте".

"Жители Титова, 5 устали смотреть на грязь у магазина. Можно представить, что творится в подсобных помещениях…. Заведующая отвечает, что уборка запланирована на 27 апреля…. Весь мусор разлетается к дому жителей… За "Пятерочкой" на Ленина (магазин "Мир") ситуация не лучше...", - написал автор ролика.

На видео запечатлены горы мусора и отходы, разбросанные вокруг торговой точки, вблизи жилых многоэтажных домов.

"Жители возмущены. Что творится вокруг этого магазина!", - заявил автор видео.