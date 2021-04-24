«Видимо, мир, труд, май теперь не в чести»

Дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин возмутился действиями карельских властями, запретивших публичное празднование Первомая.

«Карельские власти запретили отмечать 1 мая, отказав коммунистам и профсоюзам в проведении традиционно организуемой ими демонстрации. Видимо, МИР, ТРУД, МАЙ, а также любая связь с наследием СССР, теперь не в чести. Историческую память пытаются вымарать из сознания людей всеми доступными способами, и надо заметить, подвижки есть.

Мы уже как должное воспринимаем игнорирование властями 1 мая и 7 ноября, насаждение новых странных праздников, даты которых мало кто помнит, а уж средневековую историческую подоплёку вообще никто кроме историков и чиновников не знает, мы привыкли к губернаторским поздравлениям нас с днями Петра и Февронии, Крещением и Курбан Байрамом, днём рождения то Медведева, то Кадырова, но полным отсутствием упоминаний даже юбилеев революции, или первых лиц своей Родины, СССР, от истории которого так любят открещиваться наши чиновники», — заявил Дмитрий Беленихин.

Подробности читайте далее.