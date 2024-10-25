«Видимость нулевая», — водителей предупредили об опасности на дороге в Костомукше

Очевидец сфотографировал опасное место выезда на дорогу.

Предупреждение для водителей появилось в паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША». Там же житель Костомукши разместил фото, на котором видно, почему выезд на дорогу представляет опасность для автомобилистов.

Выезд с пункта сбора мусора очень опасен, сообщил автор поста в сети.

Как уточнил подписчик паблика, видимость автомобилей со стороны поселка Ледмозеро нулевая.

Судя по фото, обзор дороги закрывает огромная гора покрышек.