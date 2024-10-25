«Видимость нулевая», — водителей предупредили об опасности на дороге в Костомукше

Очевидец сфотографировал опасное место выезда на дорогу.
Предупреждение для водителей появилось в паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША». Там же житель Костомукши разместил фото, на котором видно, почему выезд на дорогу представляет опасность для автомобилистов.
Выезд с пункта сбора мусора очень опасен, сообщил автор поста в сети.
Как уточнил подписчик паблика, видимость автомобилей со стороны поселка Ледмозеро нулевая.
Судя по фото, обзор дороги закрывает огромная гора покрышек.
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