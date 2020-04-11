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"Виктор Николаевич много сделал для развития нашей республики" - Парфенчиков сказал теплые слова о Маслякове

Новости. Общество
10:44, 12 Апреля 2020
фото: Фото: Алексей Гайдин, kultura.ptz.ru
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Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Петрозаводска и вице-премьера правительства республики Виктора Маслякова.

"Виктор Николаевич много сделал для развития нашей республики, - написал Парфенчиков в соцсети. - Свой трудовой путь начинал с рабочей профессии. Много учился: окончил ПетрГУ, Северо-Западную академию госслужбы и государственный университет управления в Москве. Виктор Масляков - кандидат экономических наук. Дважды избирался депутатом ЗС РК и дважды - главой Петрозаводского городского округа. В 1998 - 2001 годах был первым заместителем председателя правительства Республики Карелия. В 2009 году перешел на работу в Москву и через несколько месяцев возглавил федеральное агентство лесного хозяйства.

Виктор Николаевич был настоящим профессионалом - принципиальным и вдумчивым. Он всегда очень ответственно относился к своей работе, какую бы должность ни занимал".

Парфенчиков также напомнил о наградах, которыми был отмечен труд Виктора Маслякова.

Виктор Масляков - Почетный работник лесной промышленности Российской Федерации, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия. Он также награжден Орденом Дружбы и Почетной грамотой Республики Карелия.

"Выражаю соболезнования родным и близким Виктора Николаевича".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2020-04-12 14:26:35
Живу в Карелии с детства, но данного человека впервые слышу.
Dima
2020-04-12 14:05:46
Наверное, не самый плохой человек. Для своих близких уж точно. Но чего такого полезного он сделал для развития республики? Назовите хоть пару-тройку вещей?
Ткачев
2020-04-12 14:08:06
Dima, Да, плюсую. Назвать не смогут.
Мих
2020-04-12 14:36:15
Ткачев, Цветы тебе дарил на праздники , а зря .
Мих
2020-04-12 13:55:09
Ему бы республику возглавить и пройтись " бульдозером " по пришлым бездарным чиновникам . Жалко , не получится уже .
sergo
2020-04-12 13:46:28
А от чего умер?
Не от пневмонии случайно?
goo
2020-04-12 11:40:03
Слишком сухо и официально, Кабатюк писала.
новый
2020-04-12 10:57:25
Если сравнивать Маслякова с партийными функционерами, которые болтаются в Заксобрании, то он в разы полезней.
mobikk
2020-04-12 14:46:53
новый,
Суть то в том, что ноль помноженный хоть в 1000 раз в итоге дает НОЛЬ.
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