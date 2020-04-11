"Виктор Николаевич много сделал для развития нашей республики" - Парфенчиков сказал теплые слова о Маслякове

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Петрозаводска и вице-премьера правительства республики Виктора Маслякова.

"Виктор Николаевич много сделал для развития нашей республики, - написал Парфенчиков в соцсети. - Свой трудовой путь начинал с рабочей профессии. Много учился: окончил ПетрГУ, Северо-Западную академию госслужбы и государственный университет управления в Москве. Виктор Масляков - кандидат экономических наук. Дважды избирался депутатом ЗС РК и дважды - главой Петрозаводского городского округа. В 1998 - 2001 годах был первым заместителем председателя правительства Республики Карелия. В 2009 году перешел на работу в Москву и через несколько месяцев возглавил федеральное агентство лесного хозяйства.



Виктор Николаевич был настоящим профессионалом - принципиальным и вдумчивым. Он всегда очень ответственно относился к своей работе, какую бы должность ни занимал".



Парфенчиков также напомнил о наградах, которыми был отмечен труд Виктора Маслякова.

Виктор Масляков - Почетный работник лесной промышленности Российской Федерации, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия. Он также награжден Орденом Дружбы и Почетной грамотой Республики Карелия.



"Выражаю соболезнования родным и близким Виктора Николаевича".